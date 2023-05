Die Karnevalisten des SCC haben sich mit dem Rad auf den Weg gemacht und waren unter anderem in Bahlenhüschen, Jamel und zur großen Rast in Banzkow an der Stör, um bei der Ponybar den Durst zu löschen. Foto: Katja Müller up-down up-down Christi Himmelfahrt im Umland Herrentagstour: Sukower Narren tanken an der Ponybar in Banzkow auf Von Katja Müller | 18.05.2023, 15:17 Uhr

Ob mit dem Rad, zu Fuß oder per Motorrad: Das schöne Wetter am Herrentag hat zahlreiche Mecklenburger vor die Tür und auch in die Lewitz gelockt. Ein großer Haltepunkt war in Banzkow an der Stör.