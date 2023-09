Bauarbeiten in Plate Altes Haus in Plate: Zehn Mal übt die Feuerwehr und dann kommt die Abrissbirne Von Katja Müller | 06.09.2023, 17:13 Uhr Mittels Unterdruck durch den Wasserstrahl lässt sich der dichte Qualm aus dem Haus befördern. Wie das genau funktioniert, konnten die Brandschützer in Plate jetzt üben. Foto: Katja Müller up-down up-down

Das Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Wehmer-Straße 50 in Plate ist seit einigen Wochen unbewohnt. In diesen Tagen wird der Abrissbagger kommen und es dem Erdboden gleich machen. Ein Glücksfall für die Feuerwehr.