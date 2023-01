Auch die dunkelsten Tage haben einen kleinen Lichtblick. Foto: Katja Müller up-down up-down Guten Morgen Tschüss, liebes Jammertal Von Katja Müller | 18.01.2023, 05:00 Uhr

Immer gibt es etwas auszusetzen. An den Kollegen, an der Arbeit, am Partner, am Fernsehprogramm, an der Politik und so vielen Dingen mehr. Aber warum ?