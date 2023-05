Dutzende kleine Schläuche am Arm des Agrometers bringen die Gülle genau dahin, wo sie auch wirken soll. An den Fuß der Pflanze. Landwirt Linus Wille genannt Niebur im Schweriner Umland ist überzeugt von dieser Art der Ausbringung. Foto: Katja Müller up-down up-down Landwirtschaft rund um Schwerin Gülle kommt hier bodenschonend per Schlauch statt aus dem Fass Von Katja Müller | 02.05.2023, 16:28 Uhr

In diesem Jahr gingen wieder Anzeigen beim Stalu Westmecklenburg zum Thema Gülleausbringung ein. Doch in den meisten Fällen unbegründet. Was tun Landwirte, um bei diesem Thema effizient zu arbeiten?