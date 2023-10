Mathematik, Deutsch und Sport stehen auf jeden Fall auf dem Stundenplan. Wie und wo die neuen Erstklässler im Raum Leezen das im kommenden Jahr lernen und welche Angebote es noch in der ORI-Grundschule gibt, erfahren alle Interessierten am Tag der offenen Tür am 26. Oktober.

In der Zeit von 16 bis 18 Uhr lädt das Schulteam alle Eltern mit ihren Kindern in die Räumlichkeiten der Lindenallee 10 in Leezen ein. Die Anmeldung der zukünftigen Schulanfänger kann am 24. und 25. Oktober in der Zeit von 8 bis 14 Uhr, aber auch gleich am Tag der offenen Tür im Schulbüro der ORI-Grundschule in Leezen erfolgen.

Anmeldung für Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 geboren sind

Für alle Mädchen und Jungen, die bis zum 30. Juni 2024 das sechste Lebensjahr vollenden, ist die Schulanmeldung jetzt erforderlich. Das gilt für alle, die in der Zeit vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 geboren sind.