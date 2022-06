Die Sukower Vera Karl und Tobias Zühlke bringen ihren Gartenabfall jetzt nach Plate. FOTO: Katja Müller Gartenmüll richtig entsorgen Grünschnitt-Annahme im Schweriner Umland wird kostenpflichtig Von Katja Müller | 08.06.2022, 16:00 Uhr

Gartenabfälle können jetzt nicht wie sonst, kostenlos in vielen Gemeinden entsorgt werden. In einigen Kommunen gibt es kostenpflichtige Sammelplätze. In Plate wird der Platz gut angenommen.