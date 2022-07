Vor dem Kulturhaus beim Grillen: Anna Bernheiden hatte die Idee eines kleinen Kochkurses für alle Generationen FOTO: Else Bös up-down up-down „Grillen mit Anna“ Grillfest in Wessin lockt alle Generationen an den Tisch Von Else Bös | 07.07.2022, 11:00 Uhr

Wessinerin setzt kurzerhand eine Idee in die Tat um und führt so eine neue Veranstaltung in der Gemeinde ein.