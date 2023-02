Den ersten Schlag an der Friedensglocke führen Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm und Helmuth Schröder aus. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down Jahrestag Russland-Ukraine-Krieg Glockenläuten in Crivitz für den Frieden Von Nadja Hoffmann | 24.02.2023, 15:50 Uhr

Am 24. Februar jährt sich der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Mit dem Schlagen der Friedensglocke wollen die Crivitzer allen Opfern des Krieges gedenken und eine Friedensbotschaft in die Welt senden.