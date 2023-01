Der neue Vorstand des Garten- und Dorfpflegevereins Retgendorf (v.l.): Schatzmeister Norbert Reuter, 1. Vorsitzende Regina Gietl, Schriftführerin Monique Sakowski und der 2. Vorsitzender Karl Meissner. Foto: Gietl up-down up-down Jubiläum in Retgendorf Garten- und Dorfpflegeverein: Mit neuer Führung in die Zukunft Von Nadja Hoffmann | 23.01.2023, 14:53 Uhr

Zehn Jahre lang engagieren sich die Mitglieder in Retgendorf für ein Miteinander in der Gemeinde. Die neue Führung will an Traditionen festhalten, aber auch Neues wagen.