Ein ungewöhnliches Wetterphänomen war am Sonntag in der Region zu beobachten. FOTO: Monika Zucker/dpa (Symbolbild) up-down up-down Ungewöhnliches Wetterphänomen „Funnel“ in Goldenbow und Mestlin gesichtet Von Franca Niendorf | 27.06.2022, 09:25 Uhr

Fotos eines ungewöhnlichen Wetterphänomens kursieren derzeit in sozialen Netzwerken. So wurde unter anderem in Friedrichsruhe, Dobbertin und Mestlin ein sogenannter „Funnel“ beobachtet.