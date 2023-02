In zwei der Blöcke im Demener Ziolkowskiring sollen Flüchtlinge untergebracht werden. Archivfoto: Werner Mett up-down up-down Asyldebatte im LUP-Kreis Flüchtlingsunterkunft in Demen: Bürger fühlen sich überrumpelt Von Katja Müller | 28.02.2023, 22:13 Uhr

Bis zu 450 Asylsuchende sollen in Wohnblöcken im Ziolkowskiring untergebracht werden. Fragen zum Vorhaben und entsprechende Antworten hat der Landkreis per Brief gegeben, doch die Einwohner fordern eine Bürgerversammlung.