So beschwerlich wie hier bei dieser Übung an der Stör werden die Brandschützer das Wasser zum Amtsausscheid nicht bekommen. FOTO: Katja Müller Amtsausscheid im Amt Crivitz Zwölf Feuerwehr-Mannschaften kämpfen um die besten Zeiten Von Katja Müller | 10.05.2022, 17:19 Uhr

Elf gemischte und eine Frauenmannschaft treten am 21. Mai in Banzkow zum großen Amtsausscheid an und kämpfen um jede einzelne Sekunde.