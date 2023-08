Einsätze am Wochenende Mehrere Brände: Feuerwehr Crivitz muss brennende Strohpresse und Scheune löschen Von Katja Müller | 13.08.2023, 17:47 Uhr Lichterloh brannte diese Strohpresse bei Barnin. Nach einer Stunde hatten die Feuerwehren aus Barnin und Crivitz dann aber alles gelöscht. Foto: Andreas Buhr up-down up-down

Zu mehreren Einsätzen mussten die Brandschützer aus Crivitz am Wochenende ausrücken. Neben einer Strohpresse bei Barnin brannte es in Klinken und in einem Waldstück bei Crivitz.