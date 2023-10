Der Herbst ist da und viele Gemeinden rund um Schwerin begrüßen die Jahreszeit mit ihren traditionellen Veranstaltungen. In dieser Woche beginnt der Ort Mirow am Freitag, 6. Oktober, mit seinem Laternenumzug und anschließendem Herbstfeuer. Start ist um 18.30 Uhr. Los geht es mit dem Umzug am Ortseingang aus Richtung Banzkow. Um 19 Uhr wird auf dem Platz hinter der Feuerwehr das Feuer angezündet.

Die Kita Gänseblümchen und die Freiwillige Feuerwehr Holthusen laden am 6. Oktober um 19 Uhr zum Laternenumzug. Es geht von der alten Kita, Buchholzer Weg, mit dem Fackelzug der Feuerwehr, dem Verein Schweriner Spielleute und mit eigener Laterne durch Holthusen zum Bauernhof. Dort wird dann das Herbstfeuer entfacht.

Herbstfeuer und Ausstellung in Wittenförden

Am 7. Oktober brennt das Herbstfeuer in Wittenförden. Getroffen wird sich ab 16 Uhr auf dem Festplatz der Gemeinde. Hier bietet die Jugendwehr unter anderem Spiele an. Das Feuer wird um 17.30 Uhr von den Kameraden der Feuerwehr entzündet. Livemusik wird es dann von 19 Uhr an geben. Die Band „True-Light“ spielt bis zirka 22 Uhr.

Die Kirche in Wittenförden zeigt noch bis zum 8. Oktober unter dem Titel „zusammen*fluss“ die Arbeiten von Steffi Schneekluth, Kairi Uibo-Müggenburg und Ulf Michselis in einer Ausstellung. Am 7. Oktober ist zudem eine Lesung mit Anke Bastrup und Musik von Christian Reder geplant. Los geht es am Sonnabend 17 Uhr. Geöffnet hat die Ausstellung: 7. Oktober, 11 bis 16 Uhr und am 8. Oktober, 12 bis 16 Uhr.

Lewitzer Kartoffelfest in Sülte

In Sülte dreht sich am 7. Oktober alles rund um die kleine braune Knolle. Dann findet das Lewitzer Kartoffelfest statt. Los geht es ab 10 Uhr mit einem bunten Markttreiben mit Kunsthandwerk und weiteren Händlern der Region. Es wird Betriebsführungen und Feldrundfahrten, Technikschauen und Oldtimerpräsentationen geben und auch eine kleine Kunstausstellung.

Geplant ist die Veranstaltung bei der AGP Lübesse, An der Kartoffelhalle 3, in Sülte bis 16 Uhr.

Flohmarkt in Crivitz und Barnin

Zur Kinderkleider- und Spielzeugbörse laden die Crivitzer am 7. Oktober von 12 bis 16 Uhr in die Mehrzweckhalle des Gymnasiums Crivitz ein. Hier kann nach gebrauchter Herbst- und Winterbekleidung für Kinder gestöbert werden. Zudem werden Bücher, Spielzeug und weitere Sachen rund ums Kind angeboten. Der Erlös aus den Standgebühren wird für einen gemeinnützigen Zweck gespendet.

Auch im Dorfgemeinschaftshaus in Barnin gibt es am Sonnabend viele Stände zum Stöbern und Feilschen. Hier findet von 13 bis 16 Uhr eine Kinderkleider- und Spielzeugbörse statt.

Sportlicher Wettkampf in Stralendorf

In Stralendorf wird ein besonderer Wettkampf stattfinden: das 4. Stralendorfer Boßeln. Hier soll eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine festgelegte Strecke befördert werden. Wer sich diese Sportart anschauen möchte, kann am 8. Oktober um 10 Uhr in den Landschaftspark Stralendorf, Höhe Spielplatz, kommen.

Warsow: Kino im Turm

In Warsow wird am 6. Oktober die Filmleinwand wieder zum Leben erweckt. Hier findet „Kino im Turm“ im Turmraum für alle, in der Kirche statt. Los geht es 19.30 Uhr mit dem Film „Die Rumba Therapie“. Der Verein „Querfeldein“ organisiert diese Veranstaltungen regelmäßig und bittet bei der Vorführung um Spenden, um weitere Aufgaben in der Gemeinde durchführen zu können.