Sind startklar für den 21. Kürbismarkt auf ihrem Forsthof: Adele Weiberg (r.) und Kerstin Weiberg haben neben Speisekürbissen auch zahlreiche Deko-Objekte. Foto: Katja Müller up-down up-down Kürbismarkt in Jamel Familie Weiberg hat mehr als 50 verschiedene Sorten Kürbisse Von Katja Müller | 07.09.2022, 14:38 Uhr

Kürbisse in zahlreichen Formen, Farben und Größen gibt es wieder auf dem Forsthof in Jamel. Am Sonnabend und Sonntag bieten sie alles um das kuriose Gemüse.