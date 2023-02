Starten mit dem Banzkow Bistro durch: Mustafa Karac mit seiner Lebensgefährtin Nursen Cosun (v.l.). Viel Unterstützung bekommen sie von seinem Bruder Ramazan Karac, dessen Frau Stephanie Rambow und Mitarbeiter Savas Aslanov (r.) Foto: Katja Müller up-down up-down Gastronomie rund um Schwerin Familie Karac eröffnet Bistro am Hamburger Frachtweg in Banzkow Von Katja Müller | 23.02.2023, 16:14 Uhr

Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit hat sich Familie Karac einen kleinen Traum erfüllt. In der Gemeinde Banzkow haben sie jetzt ein Bistro eröffnet und bieten neben Frühstück auch Döner, Burger und Co. an.