Knatternde Motoren und alte Raritäten – am Sonnabendvormittag ist es wieder so weit und die Oldtimer machen sich bereit für ihren Festumzug durch die Gemeinde Dobin am See. Die Ausfahrt findet nicht nur traditionell im September statt, sie ist auch der Start des traditionellen Erntefestes in Neu Schlagsdorf. Und jeder, der Lust hat, kann auch noch spontan mitmachen.

„Morgens 10 Uhr treffen wir uns alle auf dem Feld am Ortsausgang von Neu Schlagsdorf“, sagt Alois Tacke, der das Fest gemeinsam mit Fischer Walter Phiel organisiert. Jeder, der ein altes Fahrrad, Motorrad, Auto oder einen alten Trecker hat, kann gern dazukommen, fügt der Landwirt hinzu. Bevor es auf die Straße geht, findet noch eine Andacht auf dem Feld statt und der Zittower Posaunenchor spielt auf. Gegen 11 Uhr werden sich die alten Fahrzeuge dann in Bewegung setzen. „Wir werden über Retgendorf nach Flessenow und zurück nach Neu Schlagsdorf fahren“, so Tacke.

Auf dem Feld am östlichen Ortsausgang wartet dann um 12.30 Uhr bereits die nächste Dorftradition. Die Erntekrone wird aufgehängt und das Fest kann beginnen. Die Brüeler Blasmusik spielt im Festzelt bei Kaffee und Kuchen. Von 14.30 Uhr an gibt es maritime Stimmungsmusik und die Vorführungen in der traditionellen Bodenbearbeitung mit Pferd und Flug darf auch nicht fehlen. Für die Kinder werden Strohballen aufgebaut und die Gummischleppe. Am Abend lädt DJ Thomas im Festzelt zum Tanz.

Vernissage in Wiligrad

Der Kunstverein Wiligrad eröffnet am Sonnabend, 16. September, seine neue Ausstellung im Schloss. Von 17 Uhr an werden die Arbeiten des Künstlers Günther Hornig präsentiert. „Die gut 60 Arbeiten zeigen spannende Einblicke in ein stringent sich entfaltendes Werk, das leider noch viel zu wenig bekannt ist, nicht nur in der ostdeutschen Kunstlandschaft“, heißt es dazu vom Verein.

Eröffnen wird die Vernissage Hanka Polkehn vom Vorstand des Kunstvereins, die Laudatio hält Jörg Sperling. Die Schüler der Musikschule Carl Orff werden das Programm begleiten. Die Ausstellung „Günther Hornig. Malereien, Objekte, Zeichnungen“ wird bis zum 29. Oktober im Schloss zu sehen sein, von dienstags bis sonnabends 10 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr. Ab Oktober verkürzen sich die Öffnungszeiten auf 17 Uhr.

Komödie in drei Akten in Dümmer

„Rommee to dritt“ gibt es bereits am Freitag, 15. September, um 16.30 Uhr in der Scheune Fliegerhof in Dümmer. Die Komödie in drei Akten von Renate Blume wird von den Schönbarger Späldäl aufgeführt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bibliothek Dümmer sowie an der Abendkasse.

Gaudi auf der Immenwiesn Grambow

Gaudi auf der Wiesn gibt es am Sonnabend, 16. September, in Grambow. Die Gemeinde lädt zum Oktoberfest auf die Immenwiese. 10 Uhr startet ein Flohmarkt von Kindern für Kinder. 14 Uhr findet die große Eröffnung statt, mit Bürgermeisterwetten, Haxenbraten, Livemusik, Dirndl und Lederhosen. Die Feuerwehr präsentiert ihr neues Fahrzeug und plant eine Vorführung in der Brandbekämpfung und am Abend lädt Grambow zum Tanz.

Kreismeisterschaften im Dressur- und Springreiten Crivitz

Von Freitag an, 15. September, finden in Crivitz die diesjährigen Kreismeisterschaften im Dressur und Springreiten, auf dem Reitplatz am Bürgerholz statt. Los geht es mit den Wertungsprüfungen für die Springpferde der Vier- bis Siebenjährigen am Freitag. Im Rahmen des Reitturnieres werden die Kreismeister der Leistungsklassen eins bis sechs ermittelt.



Höhepunkte werden am Samstag die Wertungsprüfungen der Springklassen sein, sowie die Dressurklassen, heißt es von den Veranstaltern. Abends gibt es dann eine Feuerschale am Reitplatz mit DJ und Grill.



Am Sonntag werden die Führzügelklasse, der „Große Preis“, die Ehrung der Kreismeister und der Preis der Bürgermeisterin im Springen der Klasse E auf dem Programm stehen.