Blutspenden werden in Zeiten von Corona immer wichtiger (Symbolbild). FOTO: dpa/Marius Becker Termin in Plate DRK bietet jedem Blutspender kostenlosen Corona-Antikörpertest an Von Nadja Hoffmann | 01.04.2022, 14:03 Uhr

Hohe Infektionszahlen beim Personal erschweren die Arbeit der Blutspendedienste in MV. Manche Termine sind bereits ausgefallen. Im Schweriner Umland findet der nächste in der Naturgrundschule in Plate statt.