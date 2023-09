Der Herbst beginnt und die Drachen steigen wieder in die Lüfte. Die Zeit ist also gekommen für das traditionelle Drachenfest in Pinnow. Am 1. Oktober laden die Gemeinde und der Fliegerclub Schwerin-Pinnow dafür auf den Flugplatz, um die bunten und kreativ gestalteten Flugwesen im Himmel zu bewundern.

„Los geht es um 13 Uhr und ab 16.30 Uhr werden die schönsten, selbstgebauten Drachen prämiert“, so Hans Müller vom Fliegerclub. Natürlich kann man auch einen gekauften Drachen steigen lassen, der fällt aber nicht in die Bewertung.

Vor Ort gibt es noch weitere Attraktionen wie zum Beispiel eine Bastelstrecke, sowie eine Hüpfburg. Die Feuerwehr aus Pinnow bietet den Kindern wieder eine Rundfahrt mit den Einsatzfahrzeugen inklusive Signalhorn an, so der Organisator weiter.

Auch an die Väter und Mütter sei gedacht. „Dem Gewinner des legendären Stiefel-Weitwurfs winkt als Preis ein Mitflug in einem Segelflugzeug. Die Kinder erhalten eine Urkunde und Präsente.“ Die Modellflieger stellen ebenfalls wieder ihre Modellflugzeuge aus und beantworte die Fragen von Groß und Klein zu diesem Hobby.

Ausstellung „Nachtwanderung“ in Kirch Stück

Zum 16. Mal öffnen an diesem Wochenende wieder zahlreiche Ateliers, Künstler- und Literaturhäuser, Kunstvereine, Museen, Galerien, Kirchen, Guts- und Herrenhäuser ihre Türen für Besucher ganz unter dem Motto: „Kunst heute – Zeitgenössische Kunst erleben in Mecklenburg-Vorpommern“. Mit dabei ist auch das „Werkstück“ aus Kirch Stück. „Wir zeigen die Werke des Mecklenburger Künstlers Malte Chiari bei uns“, so Esther Jahn.

„Nachtwanderung“ ist eine Ausstellung zu einem Bilderbuch über eine Reise mit und zu den Geschöpfen der Nacht. Die Eröffnung findet am Freitag, 15 Uhr in der Galerie „Werkstück“ statt. Auch die Kirch Stücker – Esther und ihr Mann Georg Jahn – waren den Sommer über in ihren Werkstätten fleißig. Ihre Kunst ist ebenfalls An der Chaussee 8/10 in Kirch Stück zu sehen. Die Ausstellung kann noch bis zum 30. November, dienstags bis sonntags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Kirche Wittenförden zeigt Gemeinschaftsausstellung

Die Kirche in Wittenförden zeigt unter dem Titel: „zusammen*fluss“ die Arbeiten von Steffi Schneekluth, Kairi Uibo-Müggenburg und Ulf Michselis. Die Ausstellung öffnet am 30. September, 11 bis 16.30 Uhr, am 1. Oktober, 12 bis 16 Uhr, am 3. und 7. Oktober, 11 bis 16 Uhr und am 8. Oktober, 12 bis 16 Uhr. Auch eine telefonische Anmeldung ist möglich.

Am 7. Oktober ist zudem eine Lesung mit Anke Bastrup und Musik von Christian Reder geplant. Los geht es 17 Uhr.

Hier geht es zur Übersicht von Kunst heute: www.kunstheute-mv.de

Live-Musik in Basthorst

Live-Musik mit Jürgen Krüger und der Kumpanei gibt es am 29. September in der Kräuterbox in Basthorst. Steffen Teufel lädt von 18 Uhr an zu feinen BBQ und Leckereien. Zudem gibt es auf der Bühne Rock-Hits, Eigenes und auch was Literarisches, wie der Betreiber ankündigt.

Laternenumzug und Herbstfeuer in Lübesse

Am 29. September werden die Laternen und Fackeln in Lübesse angezündet. Die Feuerwehr lädt zum Herbstfeuer. Los geht es mit einem Umzug durch den Ort. Start ist 18.30 Uhr am Kindergarten. 19 Uhr wird das Herbstfeuer am Feuerwehrhaus entfacht.

Raben Steinfeld entfacht das Feuer am 30. September

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Raben Steinfeld laden dann am 30. September zum Herbstfeuer ein. Los geht es ab 12 Uhr am Gerätehaus mit einem Kinder- und Babyflohmarkt. Es gibt zudem Ponyreiten, Kaffee und Kuchen und leckeres vom Grill. Ab 17 Uhr wird das Feuer entfacht.