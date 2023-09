Es ist eine Premiere für Pinnow. Zum ersten Mal ist die Gemeinde Teil des Jedermann-Radrennens am 17. September. Dann heißt es für rund zwei Stunden Vollgas auf der Straße – natürlich nur von den Sportlern auf ihren Zweirädern. Alle drei Strecken des Rennens führen durch den Ort. Für Autofahrer bedeutet das, kurzweilige Behinderungen. Zuschauer haben die Möglichkeit, die Radfahrer aus der Nähe anzufeuern.

„Der Veranstalter ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir ein wenig unterstützen können“, sagt Bürgermeister Günther Tiroux. Die Kameraden der Feuerwehr werden im Ort die Sicherung an den Straßen vornehmen. Einige Zuschauer hätten sich auch schon angekündigt, so der Bürgermeister weiter.

Hauptstraßen in Pinnow für zwei Stunden gesperrt

Die Radler werden aus Richtung B321 nach Pinnow hereinfahren, dann über den Petersberg Richtung Gädebehn zur Warnow. Zu Behinderungen im Straßenverkehr kann es in Pinnow in der Zeit von 10.15 Uhr und zirka 12.30 Uhr kommen.

Jedermann-Radrennen: Neuer Startpunkt, neue Strecke

Gestartet wird das 8. Schweriner Jedermann-Radrennen in diesem Jahr erstmalig in der Werderstraße in Schwerin. Von hier aus geht es für alle Teilnehmer über die Schloßstraße, Graf-Schack-Allee, Ludwigsluster Chaussee, An der Crivitzer Chaussee/B321 in die Lewitz.

Diese Strecken werden die Radfahrer am Sonntag, 17. September, beim Schweriner Jedermann-Radrennen nehmen.

Die Radfahrer der 60 Kilometer-Runde werden die Durchfahrtsstrecken durch die Ortschaften Consrade, Plate, Sukow, Zietlitz nehmen und dann weiter Richtung B321.

Die 90-Kilometer-Rennstrecke führt von Plate aus weiter nach Banzkow, Mirow, Goldenstädt, Friedrichsmoor, Tramm und Göhren. Hier vereint sich die Strecke dann wieder nach Sukow und Zietlitz.

Erstmalig geht es über Pinnow und Leezen

In diesem Jahr geht es für die Rennfahrer erstmalig von der B321 weiter Richtung Pinnow, Vorbeck, Leezen und über den Paulsdamm wieder in die Landeshauptstadt auf der Werderstraße.

Das Befahren und Queren der Rennstrecke ist während des Rennens nicht beziehungsweise nur bedingt möglich, heißt es von den Veranstaltern. Entscheidungen darüber trifft die Polizei entsprechend der Rennsituation vor Ort. Es werde aber empfohlen, den genannten Streckenbereich während des Rennzeitraumes zu meiden oder großräumig zu umfahren. Umleitungen sind ausgeschildert.

Los geht das Rennen 10 Uhr auf der Werderstraße Schwerin

Die mehr als 500 Teilnehmer werden am Sonntag auf der 60-Kilometer-AOK-Fitnessrunde, dem 90-Kilometer-Sparkassen-Schwerin-Rennen und der 60-Kilometer-E-Bike-Stadtwerke-Schwerin-Challenge ein spannendes Rennen bieten. Los geht die Veranstaltung 10 Uhr mit den ersten Rennen.