Kleine Maschinen mit großem Auftritt: Nach drei Jahren Pause treffen sich die Modellflieger das erste Mal wieder auf dem Flugplatz in Pinnow. Symbolfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Das ist los am Wochenende Von Modellflug bis Mittsommer: Diese Veranstaltungen finden im Schweriner Umland statt Von Nadja Hoffmann | 22.06.2023, 13:05 Uhr

Modellflug in Pinnow, Mittsommer in Retgendorf oder Amtscross der Feuerwehren in Alt Meteln – am Wochenende finden zahlreiche Veranstaltungen rund um Schwerin statt. Das ist alles geplant.