Der Herbst hat Einzug gehalten. Es wird kühler draußen und so manch einer macht es sich da am Wochenende auf der Couch gemütlich. Wer jedoch etwas erleben möchte, hat in den Gemeinden rund um Schwerin die Möglichkeit dazu.

Los geht es mit dem Wochenend‘-Angeboten schon am Freitagabend. Der Kultur- und Heimatverein Pinnow zeigt am 13. Oktober um 19.45 Uhr im Pinnower Bürgerhaus den deutsch-argentinischen Spielfilm „Adios Buenos Aires “ aus diesem Jahr. „Diese Tragikomödie mit viel Musik war Publikumsliebling beim diesjährigem Filmkunstfest in Schwerin“, erklärt Vereinschef Klaus-Michael Glaser.

Die Geschichte dreht sich um den leidenschaftlichen Bandoneon-Spieler Julio, der mit Mutter und Tochter das krisengeschüttelte Argentinien verlassen möchte, um in Berlin einen Neuanfang zu wagen. Zufallsbegegnungen und das Come-Back einer Tango-Ikone sind Teil der Erzählung. Die knisternde Lovestory wird regelmäßig mit leidenschaftlichen Tango-Gesängen angefeuert. „Es wird ein funkelndes Filmfest, nicht nur für Tango-Fans“, versichert Klaus-Michael Glaser.

Schon einen Tag später lädt das Café Chaplin in Crivitz zum Cocktailabend ein. Am 14. Oktober gibt es am Crivitzer Markt neben Mix-Getränken auch Bier und Bierbowle. Los geht es um 17.30 Uhr.

Wer es auf Schnäppchen abgesehen hat, der sollte am 14. Oktober jedoch früh aufstehen. Denn auf dem Areal des Banzkower Neddelrads wird wieder getrödelt. Eine Handtasche aus Großmutters Fundus, ein paar alte Klaviernoten oder auch Türbeschläge aus Messing sowie reichlich Deko aus verschiedenen Zeiten kann dort ergattert werden, wenn am Wochenende die Flohmarkthändler ihre Stände am 14. und 15. Oktober aufbauen.

Crivitzer Angler werfen zum letzten Mal in diesem Jahr die Köder aus

Den letzten Fisch der Saison wollen die Crivitzer Angler am 14. Oktober aus dem See holen. Dazu treffen sie sich an der Crivitzer Seepromenade ab 13 Uhr.

Livemusik und Frühschoppen am Sonntag in Leezen

Wer es lieber etwas lauter mag, sollte sich den 15. Oktober merken und sich auf den Weg nach Leezen machen. Dort laden die „Earwigs“ aus Zittow zu Livemusik in die Turnhalle ein. Der musikalische Frühschoppen beginnt um 11 Uhr und endet gegen 13 Uhr.