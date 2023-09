Das Familienfest Wittenförden findet auch in diesem Jahr wieder statt. Auf dem Sportplatz Wittenförden kann sich von 13 bis 17 Uhr sportlich ausgetobt werden. Es findet ein Volleyballturnier statt, zudem kann Bogenschießen, Laserspiel oder Kistenstapeln ausprobiert werden. Für Verpflegung ist gesorgt und wer noch mehr Informationen braucht, kann sich das Programm mit allen beteiligten Vereinen unter: www.wittenfoerden.de nochmal genauer ansehen.

Ein letztes Mal Sommer

Bei den heißen Temperaturen an diesem Wochenende bietet sich das Strandfest der Gemeinde Demen an, um die letzten sommerlichen Tage in vollen Zügen zu genießen. Am Sonnabend, 9. September, ab 16 Uhr beginnt an der Badestelle in Demen das Fest. Eine Hüpfburg, Verpflegung vom Gallowayhof aus Zölkow und musikalischer Begleitung lassen für Groß und Klein keine Wünsche übrig.

Kino und Musik

Im Turmraum Warsow findet am Freitag, 08. September, um 19.30 Uhr wieder ein Kinoabend statt. Das Filmdrama „Alle reden über Wetter“ von Annika Pinske als Regisseurin wird bei einem kleinen Imbiss und Getränken stattfinden. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird allerdings gebeten.

Im Bürgerhaus Pinnow wird am 8. September um 19.45 Uhr der Film „Was man von hier aus sehen kann“ nach dem Bestsellerroman von Mariana Leky gezeigt. Der Eintritt kostet 6 Euro, für Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins Pinnow zahlen nur 3 Euro.

Für die Musikliebhaber lädt das Filmmusik-Konzert des Kammerchors Perlmutt unter der Leitung von Gunnar Rieck ein. Am Sonntag, 10. September, um 17 Uhr findet das Konzert mit dem Motto „Perlmutt goes Hollywood“ in der Dorfkirche Plate statt. Das Repertoire reicht von bekannten Melodien aus der Filmwelt wie „Jurassic Park“ oder „Mission Impossible“ bis zu a Capella und eigens für den Chor arrangierten Stücken geschrieben von Gunnar Rieck.

Mal was anderes

In Banzkow findet beim Verein Störtal am 9. September von 9 bis 12 Uhr eine Kleiderbörse statt.

Der Senioren- und Behindertenbeirat Crivitz veranstaltet am 9. September von 10 bis 16 Uhr den Gesundheitstag im Bürgerhaus Crivitz.

Der Bauernmarkt an der Crivitzer Seepromenade an der Weinbergstraße lädt am Sonntag, 10. September, von 10 bis 16 Uhr zum Bummeln und Genießen ein.

Der Kultur- und Sportverein Wessin lädt am 9. September ab 14 Uhr zum Erntefest in Wessin ein.

Schon bereit für den Herbst

Wer sich schon auf die Zeit im Herbst freut, ist beim Kürbisfest in Jamel bei Banzkow genau richtig. Die Försterei lädt am 10. September von 10 bis 17 Uhr dazu ein, sich in Herbststimmung zu bringen.