Zum Auftakt der Plater Zukunftswerkstatt hat Bürgermeister Ronald Radscheidt sein persönliches „Plate-Dingsda" präsentiert. Jetzt geht der Workshop bereits in die vierte Runde und die Pläne werden konkreter. Nächster Termin ist der 18. März. Schweriner Umland: Zukunftspläne, Kleiderbörse, Anglerglück und Co. Von Katja Müller | 17.03.2023, 14:56 Uhr

Auch am dritten März-Wochenende ist rund um die Landeshauptstadt einiges los. Neben Gottesdienst auf Platt in Kirch Stück und Zukunftsworkshops in Plate gibt es Kinderkleiderbasare und einen Tag der offenen Tür bei den Anglern.