Markus Eichwitz steht an der Spitzer der 18 Feuerwehren im Amt Crivitz. Schon als Schuljunge entschied sich der Crivitzer Amtswehrführer, Brandschützer zu werden. FOTO: Katja Müller up-down up-down Brandschutz im Amt Crivitz Markus Eichwitz kümmert sich um 1265 Feuerwehrmitglieder Von Katja Müller | 15.08.2022, 17:55 Uhr

Seit 2016 ist Markus Eichwitz Amtswehrführer im Amt Crivitz und wurde jetzt erneut für weitere sechs Jahre gewählt. Doch was sind eigentlich seine Aufgaben und was hat er bereits an Projekten angeschoben?