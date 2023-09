Eine psychische Erkrankung kommt im eigenen Umfeld statistisch gesehen öfter vor als ein medizinischer Notfall. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde sind jedes Jahr etwa 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland von einer psychischen Erkrankung betroffen. Und doch bleiben viele Fälle einfach unbemerkt.

„Viele Betroffene trauen sich einfach nicht, sich Hilfe zu suchen“, stellt Michaela Schöneweiß vom Ramper Werk in Crivitz auf der Informationsveranstaltung am Mittwoch im Bürgerhaus im Rahmen der „Wochen der Gemeindepsychiatrie“ fest. Sie igeln sich zu Hause ein, bleiben für sich mit ihren Sorgen und Problemen. Zudem gehören Angststörungen, Depressionen, Suchterkrankungen oder Psychosen noch immer zu den Tabuthemen, über die keiner reden will.

Mit den Aktionstagen in den „Wochen der Gemeindepsychiatrie“ möchten die Organisatoren einerseits über psychische Erkrankungen aufklären. Aber vor allem möchten sie als Beratungsstellen auf sich aufmerksam machen. „Viele haben Hemmungen davor, uns aufzusuchen. Sobald da etwas mit Psychiatrie steht, sind sie abgeschreckt“, weiß Andrea Bothe von der Diakonie. Deshalb entstand die Idee, mit weiteren Partnern aus dem Landkreis den Infotag zentral in der Stadt, im Bürgerhaus Crivitz, ins Leben zu rufen.

„Das wichtigste ist ein gut ausgebautes Netzwerk“, weiß Ronald Beckmann von der Sucht- und Beratungsstelle Ludwigslust des Diakoniewerks Kloster Dobbertin. Ärzte, öffentliche Einrichtungen oder auch Bahnhofsmissionen sollten über Angebote informieren und zusammenarbeiten. Es sei nicht selten, dass beispielsweise psychische Erkrankungen auch mit einer Sucht einhergehen. Jeden Mittwoch ist die Suchtberatung ab 9 Uhr im Bürgerhaus Crivitz vor Ort. Am besten vorher telefonisch einen Termin vereinbaren unter 03863-225888, rät Ronald Beckmann.

Crivitz hat jetzt eine Teilhabeberatung

Ganz neu im Beratungsangebot der Stadt ist die Teilhabeberatung aus Hagenow. Jeden zweiten Mittwoch sind die Experten im Bürgerhaus, um Menschen mit Behinderungen und chronisch Kranken zu Themen wie Wohnen, Arbeiten oder Mobilität zu beraten. Sie helfen bei Förderanträgen oder Wohnungsausstattungen, aber auch bei Problemen im sozialen Umfeld oder der Unzufriedenheit mit der aktuellen Lebenssituation.

Jeden ungeraden Mittwoch: von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr im

Bürgerhaus Crivitz

Rathausstraße 1

19089 Crivitz Mitarbeiterin: Britta Nevermann

Telefon: 0172 27 06 972

Tag der offenen Tür im Diakoniehaus Crivitz

Am 21. September präsentiert sich von 11 bis 14 Uhr beim Tag der offenen Tür mit einem Hoffest das Diakoniehaus in Crivitz. Die Tageseinrichtung begleitet betroffene Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in ihrem Alltag. Betroffene sowie Angehörige können sich über die Hilfen vor Ort informieren. Hilfen finden Betroffene auch stets unter Telefon: 03863 555507 oder per E-Mail ramper-werk-crivitz@diakonie-wmsn.de