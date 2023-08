Senioren- und Behindertenbeirat Rollator-Probefahrt und ein Medizincheck: Crivitz lädt zum Gesundheitstag Von Nadja Hoffmann | 28.08.2023, 11:56 Uhr Auch der sichere Umgang mit einem Rollator muss geübt werden. In Crivitz können Interessierte auf dem ersten Gesundheitstag eine Menge zu diesem und weiteren Themen lernen. Foto: Sina Schuldt up-down up-down

Der sichere Umgang mit einem Rollator oder Scooter, die Funktion eines Alarmknopfes im Haus oder auch Sport bis ins hohe Alter – all das sind Themen auf dem ersten Gesundheitstag in Crivitz am 9. September.