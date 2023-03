Tatkräftige Unterstützung beim Projekt Bücherschrank bekommen Gemeinde und Bürgermeister Ronald Radscheidt (r.) vom Team des PCK-Kids-Vereins der Kommune. Foto: Katja Müller up-down up-down Kostenlose Literatur in Plate Consrade und Peckatel haben jetzt einen Bücherschrank Von Katja Müller | 19.03.2023, 12:31 Uhr

Einen spannenden Krimi, Anleitungen zur Gartengestaltung oder eine lustige Kindergeschichte – all das finden Interessierte jetzt in den Bücherschränken in den Ortsteilen der Gemeinde Plate.