Wahlen in Cambs Jörg Falk, Stefanie Oepke und Felix Rüß sind neue Gemeindevertreter in Cambs Von Katja Müller | 22.05.2023, 18:22 Uhr

In der Gemeinde Cambs waren einige Stühle in der Gemeindevertretung frei geworden. Am 21. Mai wurde gewählt. Drei Bewerber haben genügend Stimmen bekommen.