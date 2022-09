Ähnliche Solarmodule könnten in Zukunft auch bei Demen stehen. Darüber diskutieren nun aber erst einmal die Bewohner. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Einwohnerversammlung Bürger können über Solarpark in Demen mitbestimmen Von Nadja Hoffmann | 13.09.2022, 12:19 Uhr

Der Investor für einen möglichen Solarpark in Demen steht bereits in den Startlöchern. Doch vorher haben noch die Einwohner der Gemeinde das Wort. Am 20. September können sie über dieses Vorhaben diskutieren.