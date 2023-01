Für jeden Geschmack lässt sich etwas finden: Von Arztromanen bis Tatortliteratur ist auch in diesem Bücherschrank in Sülstorf alles zu ergattern. Und das kostenlos. Sachbücher, Romane oder Kinderliteratur sind in der einstigen Telefonzelle aufgereiht.

Foto: Katja Müller