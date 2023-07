Sie retten, löschen, bergen, schützen: die freiwilligen Brandschützer im Land. In diesen Tagen haben sich auch aufgrund der Hitze viel zu tun. Symbolfoto: Katja Müller up-down up-down Hitzestau unterm Dach 63 Grad Celsius Raumtemperatur lösen Großalarm in Plate aus Von Katja Müller | 09.07.2023, 17:13 Uhr

Die extremen Temperaturen haben das Quecksilber in den Thermometern steigen lassen. In Plate am Bahnhof löste die Hitze sogar einen Brandmelder aus.