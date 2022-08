Birte Henne kümmert sich seit April um die Boje 43 in Raben Steinfeld und erfüllt die Wünsche der Gäste. FOTO: Katja Müller up-down up-down Gastronomie in Coronazeiten In Raben Steinfeld gibt es Gaumenfreunden inklusive Seeblick Von Katja Müller | 23.08.2022, 15:41 Uhr

Am Südufer des Schweriner Sees in Raben Steinfeld bedient das Team der Boje 43 an sieben Tagen in der Woche die Gäste. Und morgens gibt es sogar einen Brötchenservice für Camper und andere Interessierte.