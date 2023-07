Babett Pirl hat eine große Auswahl in der Crivitzer Bibliothek. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down Bibliothek startet Ferienleselust Ferienzeit ist Lesezeit: Die besten Bücher für den Sommerurlaub gibt es in Crivitz Von Nadja Hoffmann | 05.07.2023, 14:51 Uhr

Zum ersten Mal nimmt die Bibliothek in Crivitz an der landesweiten Aktion „Ferienleselust“ teil. Vom 3. Juli an können sich hier Kinder und Jugendliche kostenlos Bücher ausleihen, sie lesen und gleichzeitig in der Schule punkten.