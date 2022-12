Der Nikolaus wird mit seinen Engeln auch in diesem Jahr beim Adventssingen in Crivitz dabei sein. Archivfoto: kahe up-down up-down Konzert zum 2. Advent 2022 Beim Adventssingen in Crivitz darf der Nikolaus nicht fehlen Von Nadja Hoffmann | 01.12.2022, 13:48 Uhr

Zum 15. Mal findet einer der Höhepunkte in der Adventszeit in Crivitz statt. An die 90 Sänger verschiedener Chöre singen am 2. Advent in der Kirche. Der Kirchplatz verwandelt sich in einen Weihnachtsmarkt.