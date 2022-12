Sie und ihre Kollegen sorgen täglich für Lebensmittel: die Landwirte Stefan Riemer, Stefan Wille genannt Niebur, Christian Karp und Hansjörg Rotermann (v.l.). Foto: Katja Müller up-down up-down Landwirtschaft rund um 2023 Bauern im Umland wollen weniger Bürokratie und mehr Respekt Von Katja Müller | 28.12.2022, 17:03 Uhr

Krieg, Corona und immer Gesetzesänderungen – 2022 brachte so manche Herausforderung für die Landwirte im Schweriner Umland, dennoch blicken sie positiv in das neue Jahr. Womit sie rechnen und auf was sie hoffen.