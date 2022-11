Die ersten Päckchen sind schon bei Astrid Dahl im Banzkower Störtal abgeben worden. Foto: Katja Müller up-down up-down Weihnachten im Schuhkarton Banzkower sammeln wieder Päckchen für bedürftige Kinder Von Katja Müller | 04.11.2022, 15:16 Uhr

Eine Freude für die Kleinsten in der Gesellschaft. Da will auch das Team des Banzkower Störtals in diesem Jahr wieder helfen und unterstützt die Päckchenaktion des Vereins Samaritan’s Purse.