Hilfsaktion für Kinder Banzkower rufen zu Spenden auf: Aktion Weihnachten im Schuhkarton ist gestartet Von Katja Müller | 18.10.2023, 18:27 Uhr Schon einige von diesen Kartons hat Astrid Dahl bereits ausgegeben. Und sogar die ersten gefüllten sind im Störtal abgegeben worden. Noch bis zum 13. November läuft die Aktion. Foto: Katja Müller up-down up-down

Eine gute Tradition in Banzkow: Auch in diesem Jahr unterstützt das Team des Störtals die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Die ersten Päckchen wurden sogar schon abgegeben. Aktion endet am 13. November.