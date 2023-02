Die kleinen „Indianer“ wussten nicht nur mit ihren lustigen Kostümen zu bezaubern, sie legten auch eine tolle Bühnenshow hin. Foto: Katja Müller up-down up-down 70 Jahre Karneval im Störtal Banzkower Narren: Hier sind schon die Kleinsten große Klasse Von Katja Müller | 12.02.2023, 17:17 Uhr

Seit sieben Jahrzehnten wird in Banzkow Karneval gefeiert. In der Jubiläumssession haben die Narren ihre Gäste mit auf eine Reise um die Welt genommen und nebenbei noch das Leck in der Gaspipline nach Russland geflickt.