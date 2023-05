DJ Daniel Michalski und sein Kollege DJ Michael Spelling (nicht im Bild) sorgten für gute Stimmung bis in den Morgen im großen Partyzelt. Foto: Katja Müller up-down up-down Mit Veranstalter Ronny Diehn Hunderte feiern beim Tanz in den Mai im Banzkower Neddelrad Von Katja Müller | 01.05.2023, 11:23 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Tanz in den Mai im Neddelrad lockte sogar Besucher aus Gadebusch und Hamburg. Bis in den frühen Morgen hinein wurde gefeiert und getanzt. Auch in diesem Jahr hatte sich Veranstalter Ronny Diehn etwas Neues einfallen lassen.