Vor dem Betreiberwechsel bot der Strandkiosk an der Badestelle in Godern viele Jahre vom Kuchen bis zu Pommes ein breites Angebot. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Badestrand am Pinnower See Grauburgunder und Ziegenkäse: Neuer Strandkiosk für Feinschmecker in Godern Von Marco Dittmer | 17.06.2023, 10:52 Uhr | Update vor 1 Std.

An einer der beliebtesten Badestellen um Schwerin startet ein neuer Kioskbetreiber. Die Gemeinde stellte zuvor Bedingungen an die Speisekarte. Was der Strandkiosk bietet und was noch geplant ist.