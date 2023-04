Einige der insgesamt 62 wahren Kriminalfälle aus MV stellt Bert Lingnau in Kothendorf vor. Foto: Madlen Lingnau up-down up-down „Singende Barsche“ Bert Lingnau liest Kriminalgeschichten in Kothendorf Von Nadja Hoffmann | 12.04.2023, 10:46 Uhr

Über die Kreativität der Ganoven, die hier am Werk waren, kann man nur staunen. So beschreibt der Schweriner Autor seine Geschichten über lustige und auch bewegende Kriminalfälle aus Mecklenburg-Vorpommern. Einblicke in sein Buch gibt er am 14. April, 18 Uhr, im Hofwiesen-Café.