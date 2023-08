Es wird bunt, laut und gut, das vorletzte Wochenende im August. Denn in den Umlandgemeinden locken wieder zahlreiche Ausflugsziele. Wer Livemusik und gute Laune sucht, der sollte sich den 20. August vormerken und als Zielort Wiligrad auswählen. Denn dort lautet das Motto „Jazztime trifft Kunst“.

Andreas Pasternack lädt auf auf Schloss Wiligrad am 20. August zum Jazz-Frühschoppen ein. Organisiert hat das Ganze der Kunstverein Wiligrad. Es ist das letzte Mal in diesem Sommer. Andreas Pasternack wird mit seiner Band ab um 11 Uhr gut zwei Stunden für Livemusik und gute Stimmung sorgen.

Mit dabei wird diesmal die deutschlandweit bekannte Jazz-Sängerin Jacqueline Boulanger sein. „Ich komme immer wieder sehr gerne an den romantischen Ort Wiligrad, freue mich sehr auf Andreas Pasternack an meiner Seite und gratuliere dem Kunstverein herzlich zur 30. Jazztime. Eine gelungene Veranstaltungsreihe“, erklärt sie. Der Verein wird auch dieses Mal einen kleinen Imbiss und Getränke bereit halten. Karten gibt es für 25 Euro, einen Reservierung per Telefon ist möglich unter der Telefonnummer 03867 8801.

Trödel, Antikes und alte Schätze werden am 19. und 20. August wieder in Banzkow zu ergattern sein. Thomas Frost lädt dort zum „1A-Flohmarkt“ ein. Auf der großen Wiese im Neddelrad werden die Händler wie gewohnt schon recht früh ihre Stände aufbauen. Ebenso ist für das leibliche Wohl der Gäste mit reichlich Imbissständen gesorgt. Der Eintritt auf das Flohmarktgelände ist frei und kostenlose Parkplätze stehen direkt vor Ort zur Verfügung.

Musicalfilm unter freiem Himmel in Pinnow

Wer lieber gemütlich sitzen möchte und dabei großes Kino erleben will, der hat gleich zweimal die Gelegenheit. Am 18. August gibt es Open-Air-Kino in Pinnow am Bürgerhaus. Ab um 21.30 Uhr läuft dort der Kinofilm „Fame – Der Weh zum Ruhm“ unter freiem Himmel. Sollte es regnen, wird der Film im Bürgerhaus gezeigt.

In Langen Brütz macht am 20. August Alexander Baudisch mit seinem Robur LO Bus wieder Station und sorgt für großes Kino. Gezeigt wird „The Greatest Showman“. Inspiriert von P.T. Barnums Ambition und Phantasie feiert der Musical-Film die Geburt des Showbusiness. Los geht das „Kino am Oldtimer“ um 21 Uhr an der Seeoase. Für die Verpflegung der Gäste sorgt das Team von der Strandbar.

Selbstgemachtes Eis und Tiere zum Streicheln in Holthusen

Wer es hingegen etwas ruhiger mag, in Ruhe einen Kaffee oder ein Eis genießen will, während die Kinder Spaß auf dem Spielplatz haben, kann am Wochenende den Kinderbauernhof in Holthusen besuchen. Neben zahlreichen selbst gemachten Eiskreationen gibt es dort einen großen Spielplatz und Tiere zum Anfassen. Geöffnet ist der Kinderbauernhof in der Dorfstraße 5 samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr.