Die kleine Tee- und Gaststube in Basthorst befindet sich direkt in der Schloßstraße. FOTO: Nadja Hoffmann Teestube wird zur Konzertbühne Akustik Duo „We Two“ zu Gast in Basthorst Von Nadja Hoffmann | 08.06.2022, 15:59 Uhr

In der Tee- und Gaststube „Le Colibri“ in Basthorst spielen diesmal zwei Musiker aus Schwerin und Inhaber Steffen Teufel steht am Grill für seine Gäste.