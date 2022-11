Was im Sommer noch für Schatten und Abkühlung auf dem kleinen Mühlengraben in Banzkow gesorgt hat, liegt nun in Millionen kleiner Einzelteile an der Böschung. Gerodet und teilweise geschreddert sind Schwarzerlen, Weiden, Ahorn und Eichen. An- und Einwohner sind empört und haben auch schon bei Bürgermeister Ralf Michalski Alarm geschlagen.

„Wir als Gemeinde wurden dazu weder gefragt, noch haben wir Einfluss auf die Arbeiten und können sie verbieten. Das liegt im Hoheitsgebiet des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes“, erklärt der Bürgermeister.

Banzkower gründen wegen entfernter Bäume Bürgerinitiative

Auch eine Bürgerinitiative hat sich bereits gebildet. Naturfreunde aus der Gemeinde haben genau dokumentiert, welche Eingriffe vorgenommen wurden und Forderungen gegenüber dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe sowie der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim gestellt. „150 Baumstämme wurden am Mühlengraben in Banzkow entfernt“, sagt eine Sprecherin. Das sei ein Unding.

Am Mühlengraben gibt es Ärger. Bäume wurden gefällt, die An- und Einwohner fordern Ersatzpflanzungen. Foto: Katja Müller

Die Initiative fordert keine weitere Zerstörung der Biotope von Eisvogel und Biber sowie anderer Vogel- und Insektenarten am Rande des europäischen Vogelschutzgebietes. Zudem verlangt sie Ersatzpflanzungen in Höhe, Größe, Umfang und Artenvielfalt einheimischer Gehölze, die noch in diesem Jahr am Mühlengraben in Banzkow erfolgen sollen.

Nur noch Stubben sind von den großen Bäumen am Banzkower Mühlengraben übrig geblieben. Foto: Katja Müller

Der Bürgermeister verweist auch bei diesen Forderungen auf das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA). Selbst der Landkreis Ludwigslust-Parchim sei in diesem Fall nicht zuständig, erklärt dessen Sprecher Andreas Bonin auf Nachfrage. Die Untere Naturschutzbehörde müsse dazu nicht einmal befragt werden, führt er weiter aus, da das WSA als Bundesbehörde solche Arbeiten nicht beim Landkreis beantragen müsse.

Darum wurden die Bäume am Mühlengraben entfernt

Die Gehölzarbeiten wurden durch den zuständigen Außenbezirk Grabow des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Elbe durchgeführt. Die Abholzungen dienten der Grabenräumung, um den Abfluss und die Entwässerung des Schweriner Sees zu gewährleisten, erklärt Tilman Treber, Fachbereichsleiter Schifffahrt beim WSA Elbe. „Durch die Maßnahmen an der Banzkower Schleuse, sie ist derzeit trockengelegt, kann im Bedarfsfall hier diesen Winter keine zusätzliche Entwässerung über die Schleuse erfolgen“, erläutert er.

Am Weg, der südwestlich parallel zum Mühlengraben verläuft, mussten Gehölze und Bäume teilweise deswegen entfernt werden, da diese bereits in die dort vorhandenen Telefonleitungen gewachsen waren, führt er weiter aus. Das WSA sei so der Verkehrssicherungspflicht nachgekommen.

Auf der anderen Seite des Mühlengrabens, so Treber, musste der dort befindliche Damm so gut wie möglich vor Schäden durch umfallende Bäume oder Wühlschaden bewahrt werden. Eine Beschädigung des Dammes würde eine erhebliche Gefahr für das Umfeld und dessen Bewohner darstellen.

Mittlerweile hat es auch einen Vor-Ort-Termin mit Bürgermeister und Unterer Naturschutzbehörde gegeben. „Wir haben uns alle Bedenken und Begründungen angehört und ich denke, dass wir in diesem Fall auch zu einem akzeptablen Ergebnis kommen. Es ist immer schade, wenn Bäume weichen müssen“, sagt Bürgermeister Ralf Michalski.