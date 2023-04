So viele Eier waren es noch nie: Anna Schade (m.) präsentiert mit ihren Mitarbeitern aus Annas Laden die bunten Ostereier. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down Aktion Annas Laden 265 Ostereier für Kinder in Crivitz Von Nadja Hoffmann | 03.04.2023, 14:09 Uhr

Anna Schade hat auch in diesem Jahr wieder zur traditionellen Ostereieraktion aufgerufen. Eine neue Rekordzahl an Eiern kam zusammen, sie werden am Ostersonntag im Arboretum versteckt.