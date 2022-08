Andreas Siegfried vom Rassekaninchenzuchtverein M13 Friedrichsruhe mit einem Deutschen Widder wie aus dem Bilderbuch. FOTO: Christiane Groẞmann up-down up-down Rassekaninchenschau Züchter stellen Widder, Riesen und Schecken in Friedrichsruhe vor Von Christiane Großmann | 17.08.2022, 14:18 Uhr

Zum ersten Mal seit fünf Jahren gibt es wieder eine Rassekaninchenschau in Friedrichsruhe. Wie es dem gastgebenden Verein in der Corona-Zeit erging und was Besucher am Wochenende erwartet.