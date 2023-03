Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in Crivitz. Symbolfoto: Andreas Gora/imago-images/Archiv up-down up-down Crivitz 25-jähriger Mann wehrt Angriff von drei Räubern ab Von Anni Hintz | 02.03.2023, 11:24 Uhr

Ein Mann konnte am Mittwochabend in Crivitz drei Räuber in die Flucht schlagen. Allerdings erlitt das 25-jährige Opfer im Zuge eines körperlichen Angriffs leichte Verletzungen.