Etwa ein Kilogramm bringt der junge Karpfen auf die Waage. Von dieser Größe hat Fischer Walter Piehl rund 1000 Stück bekommen und sie in seinen Gewässern ausgesetzt. Dort sollen sie nun wachsen, für Weihnachten und Silvester. Foto: Katja Müller up-down up-down Alt Schlagsdorf Nachwuchs-Karpfen: Weihnachten 2023 bei Fischer Piehl ist sicher Von Katja Müller | 03.04.2023, 15:18 Uhr

Eine Tonne Karpfen hat Fischer Walter Piehl in diesen Tagen in seine Seen gesetzt. Zuchttiere aus der Lausitz. Denn in seinen Gewässern gibt es zu viele Laich-Räuber.