Spenden rückläufig, keine Einnahmen : Corona beutelt Tierheime

Andrang an Vierbeinern eher gering, aber finanzielle Situation bereitet Sorgen

von Oliver Knoll

03. April 2020, 16:30 Uhr

Die Prignitzer Tierheime und Auffangstationen verzeichnen wegen des Coronavirus keinen größeren Zulauf. Sie sind aber auch so schon personell an ihre Grenzen angelangt und beklagen finanzielle Einbußen. Dennoch kämpfen die Verantwortlichen weiter und sind optimistisch, die Krise zu meistern.

Vor kurzem wurde in Belgien eine Katze positiv auf Corona getestet. „Stop!“ – Cornelia Grothe, verantwortlich für die SOS-Hundehilfe in Groß Lüben und die Tierauffangstation in Wittenberge, unterbricht resolut. „Damit nicht gleich ein falscher Eindruck entsteht: Katzen haben bereits seit Jahren eine Form des Coronavirus in sich“, erzählt sie. Und diese Erreger stellen laut Untersuchungen für Menschen keine Gefahr dar und sind klar von SARS-CoV-2 zu unterscheiden.

Insgesamt verzeichnet die SOS-Hundehilfe in Groß Lüben eine leicht verstärkte Nachfrage. „Wir sind aber derzeit geschlossen. Wir haben noch ein paar Notplätze. Aber die sind für Fundtiere und werden in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt vergeben“, sagt Cornelia Grothe. Und fügt hinzu: „Es gab einige Anrufe, in denen die Halter unter für mich schon fadenscheinigen Gründen versucht haben, Tiere bei uns abzugeben. Anrufe kamen sogar aus Potsdam und Düsseldorf“.

Cornelia Grothe als bislang einzig ausgebildete Tierpflegerin und derzeit vier Mitarbeiter betreuen die Einrichtungen in Wittenberge und Groß Lüben. Die weiteren Kollegen sind zu Hause, zählen zur Risikogruppe. Zwei Mitarbeiter befinden sich in der Ausbildung zum Tierpfleger mit Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer. Weitere wären gern gesehen. „Aber wir können bei der momentanen Situation keine Vorstellungsgespräche durchführen“, sagt Cornelia Grothe.

Auch finanziell drückt der Schuh. „Unsere Spenden sind rückläufig. Veranstaltungen können wir im Augenblick nicht machen. So der Tag der offenen Tür. Dadurch haben wir auch keine Einnahmen“, erklärt sie zum Abschluss.

„Wir wollen es nicht beschwören, aber ein großer Andrang ist noch nicht zu spüren.“ Bei Lutz Thiele von der Auffangstation in Kletzke hält sich der Zulauf in Grenzen. Auch hier gilt: Die Einrichtung ist ausgelastet. „Wir halten noch zwei Quartiere für Fundtiere der Gemeinde bereit, können sonst keine Tiere mehr aufnehmen“, erklärt das Vorstandsmitglied des 2005 gegründeten Vereins, der die Auffangstation betreibt. Dort warten derzeit acht Hunde und 13 Katzen auf ein neues Zuhause. „Vor der Corona-Krise hatte gerade die Vermittlung begonnen. Drei Hunde standen kurz vor einem neuen Zuhause“, sagt Thiele und bedauert, dass die Vermittlung unterbrochen wurde. Denn: „Das sind oft Tiere, die in jungen Jahren etwas Schlimmes erlebt haben und jetzt erst wieder Vertrauen zu den Menschen finden müssen“.

Auch bei der Einrichtung in Kletzke sind die Finanzen ein Thema. Die Spenden sind rückläufig, werden aber dringend benötigt. Und eine weitere Einnahmequelle bricht im Moment ebenfalls weg. Die Auffangstation fungiert auch als Tierpension bei Behandlungssachen oder in der Urlaubssaison. „Und diese Leistung, die wir bringen könnten, die fällt jetzt weg. Da fehlen dann 800 Euro“, erläutert Lutz Thiel.

Aber auch hier gibt niemand auf. Der Verein versucht es über die Fortbildung, einige Mitglieder legen den Sachkunde- sowie den Transportnachweis für Tierpfleger ab. „Alle zwölf Mitglieder ziehen mit. Ich denke daher, wir schaffen das“, gibt sich Lutz Thiele optimistisch.